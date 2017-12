BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE - Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtete

von shz.de

erstellt am 20.Dez.2017 | 11:33 Uhr

BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE (ots) - 171220-2-pdnms

Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtete



BAB A7 / Kaltenkirchen / Kreis SE. Verletzt wurde niemand bei

einem Unfall, der sich vergangene Nacht (20.12.17, gegen 00.30 Uhr)

auf der A7 kurz hinter der Anschlussstelle Kaltenkirchen Richtung

Süden ereignete. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus

Nordrhein-Westfalen war im Bereich der Baustelleneinfahrt nach rechts

von der Fahrbahn abgekommen und nach 100 m Grünstreifen auf diesem

mit leichter Schräglage stehen geblieben. Der Sachschaden an dem

Fahrzeug, dem Grünstreifen und einer Schachtanlage wird auf rund

30000 Euro geschätzt. Allerdings hielt es der Fahrer wohl für besser,

sich den Konsequenzen nicht zu stellen. Er flüchtete im Schutze der

Dunkelheit und versteckte sich am nahen Wildschutzzaun. Aus

Fahrersicht eine gute Idee, kommentierte der Beamte des zuständigen

Polizei-Autobahnreviers Neumünster. Jedoch hatte der Fahrer

pflichtbewusst seine orangefarbene Warnweste getragen. Ihre

Leuchtkraft und die sportlichen Beine der Beamten führten nach kurzer

Verfolgung zur Festnahme. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

mehr als zwei Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine

Blutprobe entnommen. Ein Abschleppunternehmen brachte den Sattelzug

an einen sicheren Ort.



Sönke Hinrichs









