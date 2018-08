BAB A7 / Großenaspe / SE - Auffahrunfall

von shz.de

09. August 2018, 09:32 Uhr

BAB A7 / Großenaspe / SE (ots) - 180809-1-pdnms Auffahrunfall

auf der A7



BAB A7 / Großenaspe / Kreis SE. Zwischen den Anschlussstellen Bad

Bramstedt und Großenaspe ereignete sich heute (09.08.18, 06.45 h) ein

Unfall. Dabei wurde die Fahrerin (45) eines Renault Megane schwer

verletzt und in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Nach

bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei hatte die Frau mit

Fahrtrichtung Norden einen Lkw überholt und wollte wieder auf den

rechten Fahrstreifen einscheren. Aus unbekanntem Grund fuhr sie auf

einen vorausfahrenden Lkw mit Anhänger auf. Der rechte und der

mittlere Fahrstreifen wurden für die Rettungsmaßnahmen gesperrt. Der

Verkehr floss über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle

vorbei. Es kam zu Behinderungen. Seit 07.30 Uhr ist auch der mittlere

Fahrstreifen wieder frei. Der rechte Fahrstreifen wird zurzeit (9

Uhr) noch gereinigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf

mindestens 12000 Euro. Der Renault wurde abgeschleppt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell