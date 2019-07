BAB A7 / Gr. Vollstedt / Kreis RD-ECK - A7 Richtung Norden nach Lkw-Unfall gesperrt

von shz.de

29. Juli 2019

BAB A7 / Gr. Vollstedt / Kreis RD-ECK

Richtung Norden nach Lkw-Unfall noch gesperrt



BAB A7 / Groß Vollstedt /Kreis RD-ECK. Verletzt wurde niemand bei

einem Unfall mit einem Sattelzug, der sich am 28.07.19 kurz vor

Mitternacht (23.55 Uhr) ereignete. Der Fahrer (34) eines litauischen

Sattelzuges hatte im Baustellenbereich mit Fahrtrichtung Dänemark die

Kontrolle über seinen Lastzug verloren und war in den Graben geraten.

Der Auflieger blockierte den rechten Fahrstreifen. Der Fahrer konnte

selbstständig unverletzt aus dem Führerhaus klettern. Polizeibeamte

stellten erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert

von knapp 2,7 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine

Blutprobe entnommen. Für die Bergungsarbeiten musste schweres

Abschleppgerät eingesetzt werden. Außerdem wurde festgestellt, dass

rund 400 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen waren. Die zuständige

Wasserbehörde ordnete einen Bodenaushub an. Gegen 6 Uhr war der

beschädigte Sattelzug abgeschleppt. Die Folgearbeiten (Bodenaushub,

Fahrbahnreinigung, Reparatur der Schutzplanken) dauert unterdessen

(10 Uhr) an. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr Richtung Norden wird umgeleitet ab der Anschlussstelle

Warder.



