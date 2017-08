BAB A7 / Borkenlande / Kreis SE - Unfall Höhe Brokenlande

BAB A7 / Brokenlande / Kreis SE (ots) - 170821-1-pdnms Unfall

auf der A7 Höhe Brokenlande



BAB A7 / Brokenlande / Kreis SE. Die A7 zwischen NMS-Süd und

Großenaspe ist zurzeit wegen eines Lkw-Unfalls voll gesperrt. Gegen

07.40 Uhr (21.08.17) war ein Lkw (12 Tonnen, beladen mit Brot) mit

Fahrtrichtung Norden durch die Mittelschutzplanke gebrochen und auf

der Gegenfahrbahn auf dem Strandstreifen zum Stehen gekommen. Zum

Glück war kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Die Richtungsfahrbahn

Norden war nicht betroffen, der Verkehr lief weiter. In Richtung

Süden kam es zu entsprechenden Behinderungen. Der Lkw-Fahrer (50)

wurde in das Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Möglicherweise lag

dem Unfall ein internistischer Notfall zugrunde. Die Unfallurasche

wird noch ermittelt. Der Verkehr Richtung Hamburg wird in Kürze

einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Mehrere

Rettungsfahrzeuge und der Rettungshubschrauber waren eingesetzt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:23 Uhr