BAB A7 / Bimöhlen / Kreis SE - Fünf Menschen bei Unfall verletzt

12. Juni 2019, 08:53 Uhr

BAB A7 / Bimöhlen / Kreis SE (ots) - 190612-1-pdnms Fünf

Menschen bei Unfall verletzt



BAB A7 / Bimöhlen / Kreis SE. Fünf Insassen (drei Erwachsene w 27,

m 31, m 58 und zwei Mädchen 1, 8 Jahre) eines BMW wurden heute

(12.06.19, 04.50 Uhr) bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Bimöhlen

schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser nach Neumünster, Kiel

und Hamburg gebracht. Die Fahrerin (27) des BMW X6 hatte die A7 in

Richtung Norden befahren, als sie möglicherweise aufgrund

Sekundenschlafs auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Der BMW

blieb stark beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen stehen. Der

Sattelzug (Fahrer unverletzt) wurde nach rechts auf den Standstreifen

gelenkt. Der Verkehr würde über den linken Fahrstreifen abgeleitet.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Gegen 06.40 Uhr war

die Unfallstelle geräumt.



Sönke Hinrichs









