BAB A7 / Bad Bramstedt / BAB A21 / Bad Segeberg - Zu schnell unterwegs

25. Februar 2019, 14:03 Uhr

BAB A7 / Bad Bramstedt / BAB 21/ Bad Segeberg. Der Besatzung einer

Videostreife des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster fiel Sonntag

(24.02.19, 13.15 Uhr) der Fahrer eines Opel Insignia auf, der

zwischen Bad Bramstedt und Neumünster in Richtung Norden viel zu

schnell unterwegs war. Bei erlaubten 120 km/h wurde eine

Geschwindigkeit von 195 km/h gemessen, zudem unterschritt er den

Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Pkw deutlich. Bei der

Kontrolle stellten die Beamten bei dem 28-jährigen Fahrer einen

Atemalkoholwert von 2,25 Promille fest. Sein Beifahrer war ebenfalls

stark alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein

beschlagnahmt. Der Opel wurde abgeschleppt und eine Strafanzeige

geschrieben. Bereits am Freitag (22.02.19, gegen 16 Uhr) fiel einer

weiteren Videostreife ein Audi auf der BAB 21 im Bereich Segeberg

auf. Statt der erlaubten 120 km/h maßen die Beamten 150 km/h. Bei der

Kontrolle konnte der 43-jährige Fahrer keinen Fahrzeugschein

vorlegen. Die Beamten stellten fest, dass die am Audi montierten

Kennzeichen gestohlen waren. Der 43-Jährige Lübecker wollte so

verdecken, dass der Audi weder zugelassen, noch versichert und

versteuert war. Die Koblenzer Kennzeichen wurden beschlagnahmt, die

Weiterfahrt untersagt. Jetzt wird wegen Diebstahls,

Kennzeichenmissbrauchs, Versicherungs-/ Steuer- und

Zulassungsverstößen ermittelt.



