BAB A215 / Hoffeld / Kreis RD-ECK - Drei Leichtverletzte nach Unfall

30. Juli 2018, 14:23 Uhr

BAB A215 / Hoffeld / Kreis RD-ECK (ots) - 180730-3-pdnms Drei

Leichtverletzte auf der A 215



BAB A 215 / Hoffeld / Kreis RD-ECK. Bei einem Unfall auf der A 215

Höhe Hoffeld wurden heute (30.07.18, 09.15 Uhr) drei Personen leicht

verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen von der Unfallstelle hatte

der Fahrer (62) eines Ford mit Fahrtrichtung Kiel zum Überholen

angesetzt, jedoch einen nachfolgenden Smart übersehen. Der

Smart-Fahrer (51) konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem

Ford. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Smart und

prallte gegen ein ebenfalls in Richtung Kiel fahrendes Motorrad

Honda. Der Fahrer (60) wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeführt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.



