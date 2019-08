BAB A215 / Blumenthal / Kreis RD-ECK - A215 nach Unfall gesperrt

von shz.de

06. August 2019, 10:13 Uhr

BAB A215 / Blumenthal / Kreis RD-ECK (ots) - 190806-1-pdnms A

215 nach Unfall gesperrt



BAB A215 / Blumenthal / Kreis RD-ECK. Die A215 ist in Höhe

Blumenthal mit Fahrtrichtung Kiel nach einem Unfall gesperrt, es

landete der Rettungshubschrauber. Der Unfall wurde heute (06.08.19)

kurz nach 08.30 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der

Autobahnpolizei Neumünster hatte der Fahrer eines VW Crafter zum

Überholen eines Sattelzuges angesetzt, ohne auf den rückwärtigen

Verkehr zu achten. Ein sich mit hoher Geschwindigkeit nähernder Skoda

kollidierte mit dem Crafter. Der Rettungseinsatz dauert noch an. Es

bildete sich ein Stau von einem Kilometer Länge. Details werden

nachberichtet.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell