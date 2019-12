BAB A21 / Tremsbüttel / Kreis Stormarn - Lkw war überladen

Avatar_shz von shz.de

17. Dezember 2019, 10:13 Uhr

BAB A21 / Tremsbüttel / Kreis Stormarn (ots) - 191217-1-pdnms Lkw war

überladen



BAB A21 / Tremsbüttel / Kreis Stormarn. Beamte des Verkehrsüberwachungsdienstes

der Polizei Neumünster kontrollierten Montag (16.12.19, 15.40 Uhr) einen Lkw auf

der BAB 21, Parkplatz Rehbrook. Das Fahrzeug war mit Metallteilen beladen, die

im Rahmen eines Umzuges nach Bad Oldesloe transportiert werden sollten. Der 34

Jahre alte Fahrer des Mietwagens belud das Fahrzeug allerdings dermaßen

großzügig, dass das zulässige Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen deutlich

überschritten wurde. Die Beamten stellten ein tatsächliches Gewicht von rund

11.000 KG fest und damit eine Überladung von 46 Prozent. Den Fahrer erwartet nun

ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Weiterfahrt

wurde untersagt, knapp 3.500 KG Metallteile mussten auf ein anderes Fahrzeug

umgeladen werden.



