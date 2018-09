BAB 7/Jalm: Große Schwerlastkontrolle im Norden

von shz.de

28. September 2018, 11:33 Uhr

BAB7/Jalm (ots) - In der Nacht zu Freitag (28.09.2018) führte das

Polizeiautobahn und Bezirksrevier Nord (PABR), unterstützt von

weiteren Dienststellen, eine Schwerpunktkontrolle von

Schwertransporten und allgemeinen Nachtfahrern durch. Insgesamt

kontrollierten die 37 eingesetzten Kräfte 100 Lastwagen von 3,5 bis

110 Tonnen Gesamtgewicht auf den Rastplätzen Jalm und Jalmer Moor an

der BAB 7.



An 49 Fahrzeugen wurden zum Teil schwerwiegende Mängel

festgestellt.



Ein besonderes Augenmerk wurde im Rahmen dieser Nachtkontrolle auf

die Großraum- und Schwertransporte gelegt. Von diesen Transporten

wurden insgesamt 16 umfassend kontrolliert. Vier Transporten musste

die Weiterfahrt untersagt werden, da sie zu groß oder zu schwer

waren. Bei einem mit einem Mähdrescher beladenen Sattelzug waren

sechs Reifen abgefahren und stark beschädigt. Ein weiterer

Schwertransport beförderte einen Holzvollernter für die Waldarbeit.

Dieser verlor erhebliche Mengen an Betriebsstoffen.



Die Schwerlastüberwacher fertigten insgesamt 30 Anzeigen auf Grund

von Verstößen nach dem Fahrpersonalrecht, wobei ein Fahrer keine

Fahrerkarte dabei hatte. Bei einem weiteren Fahrer war vermutlich das

Aufzeichnungsgerät manipuliert, so dass er seine Lenkzeiten

beeinflussen konnte. Seine Zugmaschine wurde sichergestellt, um von

einem Sachverständigen begutachtet zu werden.



Drei weitere Fahrzeuge wiesen erhebliche Reifenmängel auf und

mussten vor Ort die Reifen wechseln. Zwei Trucker hatten ihre Ladung

nicht ausreichend gesichert und ein Gefahrguttransport verfügte nicht

über alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände.



Ein kleiner Autotransporter war beladen mit einem großen Van. Auf

dem mitgeführten Anhänger befand sich noch ein großer Kombi. Statt

der erlaubten 5500 kg Gesamtgewicht des Zuges brachte dieser

insgesamt 7,5 Tonnen auf die Waage. Bei der weiteren Kontrolle

stellte sich heraus, dass der Fahrer gar keinen Führerschein für den

mitgeführten Anhänger hatte und dieser über keinen

Versicherungsschutz mehr verfügte.



Ein Sattelzug war mit einer Breite von 3,40 Metern ohne eine

Genehmigung unterwegs. Der Transport durfte seine Fahrt nicht

fortsetzen.



Der Zoll beschlagnahmte bei vier Fahrzeugführern insgesamt 1580

Schmuggelzigaretten. Außerdem konnten beim Abgleich mit dem

Fahndungsdatenbestand bei vier Fahrern offene Strafzahlungen in Höhe

von 3600 EUR vor Ort eingefordert werden. Des Weiteren betrieb ein

ausländischer Kraftfahrer sein Kühlaggregat illegal mit Heizöl,

weshalb eine Steuernach- und Strafzahlung von 238 Euro fällig wurde.



An der Kontrolle waren neben den Beamten des PABR Nord,

spezialisierte Beamte der Verkehrsüberwachung von der

Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und der

Bereitschaftspolizei Eutin, dem Verkehrsüberwachungsdienst

Neumünster, dem Bezirksrevier Rendsburg, der Zoll, die Bundespolizei

und das Bundesamt für Güterverkehr beteiligt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell