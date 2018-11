BAB 7/FL/Tarp: KORREKTUR - Verkehrsunfall mit mehreren Lkw - A7 voll gesperrt

von shz.de

Montagnachmittag (12.11.18) hat sich gegen 14:00 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der BAB 7 Richtung Hamburg ereignet. Bei dem

Unfall zwischen den Anschlussstellen Flensburg und Tarp waren vier

Lkw und ein Pkw beteiligt. Zwei Personen wurden verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Kleintransportes

(7,5t) im stockenden Verkehr auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer des

Transporters wurde eingeklemmt und schwer verletzt.



Ein hinter dem Kleintransporter fahrender Viehtransporter musste

ausweichen und stieß mit einem weiteren Lkw und einem Pkw zusammen.

Beide Fahrzeuge wurden in die Mittelleitplanke gedrückt. Der Fahrer

des Pkw wurde leicht verletzt.



Die Schweine erschienen nach dem Unfall unverletzt, wurden jedoch

noch von einem Veterinär begutachtet. Aufgrund auslaufender

Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.



Während der Unfallaufnahme, der Rettungs- und Aufräumarbeiten

wurde in beiden Fahrtrichtungen Vollsperrungen eingerichtet, die

wegen der noch stattfindenden Arbeiten aktuell (15:50 Uhr) noch

bestehen. Änderungen hierzu werden über den Verkehrsfunk bekannt

gegeben. Auch auf den Umleitungsstrecken kommt es zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen.









