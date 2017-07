BAB 7 / Alt Duvenstedt: Stein von Autobahnbrücke gehängt - Fahrer eines Sattelzuges gesucht

BAB7 / Alt Duvenstedt (ots) - In der Nacht von Donnerstag

(20.07.2017) auf Freitag (21.07.2017) wurde von unbekannten Personen

ein Stein an einem Seil von der Autobahnbrücke "Am Hang" (BAB 7 / Km

56) in der Gemeinde Neu Duvenstedt gehängt. Die Polizei wurde gegen

Mitternacht alarmiert.



Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Stein über der

Fahrbahn in Richtung Norden hing. Noch bevor er entfernt werden

konnte, fuhr ein Sattelzug mit der Fahrerkabine gegen den Stein. Er

hielt einige Hundert Meter später an, fuhr dann jedoch weiter, bevor

die Beamten mit ihm sprechen konnten.



Die Polizei sucht den Fahrer des Sattelzuges, dieser ist ein

wichtiger Zeuge und Geschädigter einer Straftat. Dieser und weitere

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiautobahn-

und Bezirksrevier Nord in Schuby unter: 04621 - 94520 in Verbindung

zu setzen.









