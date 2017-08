BAB 215 / Sören/ Kreis-RD-ECK: Schwerer Verkehrsunfall

BAB 215 / Sören (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 215

sind heute (27.08.2017) vier Menschen verletzt worden. Eine Person

schwebt in Lebensgefahr.



Gegen 06:25 Uhr befuhr ein 28-jähriger mit seinem VW die A 215 in

Richtung Kiel. In Höhe Sören fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug

ungebremst auf einen LKW mit Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß

überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde ebenso wie ein Mitfahrer

(23) auf der Rückbank schwer verletzt. Der Beifahrer (31) erlitt

lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel geflogen. Der

LKW-Fahrer (39) erlitt einen Schock.



Die Autobahnpolizei Neumünster ermittelt nun die Unfallursache.

Eine "Sekundenschlaf" des Autofahrers kann nach jetzigem Stand nicht

ausgeschlossen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A

215 bis 07:50 Uhr voll gesperrt. Neben einem Streifenwagen der

Autobahnpolizei waren vier Rettungswagen und der Rettungshubschrauber

"Christoph 42" am Unfallort eingesetzt.



Kai Kröger









