BAB 21 / Schwissel - Steinewerfer von Autobahnbrücke, Zeugen gesucht

01. August 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (28.07.18) und Montag (30.07.18)

haben bislang unbekannte Täter Steine von einer Autobahnbrücke

zwischen den Ortschaften Schwissel und Bebensee auf die Autobahn 21

geworfen und dabei ein Fahrzeug getroffen und beschädigt.



Am Samstag, gegen 22:00 Uhr, warfen die Täter mehrere Steine von

der Brücke der Kreisstraße 12 (Dorfstraße / Hauptstraße) auf die

Autobahn 21 in Fahrtrichtung Norden. In diesem Fall ist der Polizei

glücklicherweise bislang kein Geschädigter bekannt. Die alarmierten

Beamten sicherten die Spuren und räumten die Steine von der Fahrbahn.



Am Montag, zwischen 00:30 - 01:00 Uhr, kam es zu erneuten

Steinwürfen von derselben Brücke. In diesem Fall warfen die Täter die

Steine sowohl in Fahrtrichtung Norden, als auch in Fahrtrichtung

Süden von der Autobahnbrücke. Hierbei wurde offenbar gezielt ein Auto

getroffen, in dem eine Familie in Richtung Norden unterwegs war.

Lediglich die Tatsache, dass der Stein das Fahrzeug im Bereich der

oberen Windschutzscheibe, bzw. des Dachs / der A-Säule traf,

verhinderte ein Durchschlagen in das Innere des Autos.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Bad Segeberg die

weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der

Bevölkerung.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wer verdächtige Personen

oder Fahrzeuge in dem Bereich und zu den Tatzeiten gesehen hat, wird

gebeten, sich unter Tel. 04551 / 884-0 mit der Polizei in Verbindung

zu setzen.



Die Ermittlungen laufen wegen des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr und versuchten Totschlags.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



