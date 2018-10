BAB 20 - Umfangreiche Verkehrskontrolle

von shz.de

01. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



Am vergangenen Freitag (28.09.2018) führten knapp 30 Beamte eine

groß angelegte Verkehrskontrolle auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung

Lübeck in Höhe des Rastplatzes Kronberg durch. Ein Rauschgiftspürhund

wurde ebenfalls eingesetzt.



In der Zeit von 14:10 bis 16:30 Uhr unterzogen die Beamten unter

der Einsatzleitung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad

Segeberg rund 200 Fahrzeuge einer gezielten Kontrolle. Sie stellten

hierbei eine Vielzahl an unterschiedlichen Verstößen fest. Bei neun

Fahrern entnahm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe aufgrund des

Verdachtes einer Beeinflussung durch Drogen.



Ein Autofahrer zeigte bei einem Wert von 0,8 Promille und einer

Einnahme von Antidepressiva deutliche körperliche

Ausfallerscheinungen. Nach der erfolgten Blutentnahme und Rücksprache

mit dem Staatsanwalt beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des

Mannes noch vor Ort.



Der eingesetzte Rauschgiftspürhund wurde in drei Fällen fündig und

stieß hierbei auf Betäubungsmittel und Konsumutensilien. Hierbei

handelte es sich um geringe Mengen Cannabis und Ecstasy.



Darüber hinaus stellten die Beamten einzelne Verstöße gegen die

Anschnallpflicht fest und ahndeten zudem in vier Fällen falsche

Ladungssicherungen und Überladungen. Zwei Fahrzeugführer führten in

ihren Autos ein Einhandmesser mit. Die Beamten leiteten hier

entsprechende Strafverfahren ein.



In Erinnerung bleibt den eingesetzten Beamten sicherlich ein

Vater-Sohn-Gespann aus Sachsen. Diese suchten den Parkplatz zum

Einlegen einer Pause auf. Als sie die Polizei bemerkten, wechselten

sie die Sitzpositionen im Auto, da der tatsächliche Fahrer nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der weiteren Überprüfung bestand

für beide "Fahrer" der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Die

Drogenvortests reagierten positiv auf Cannabis und auch im Auto

wurden im Rucksack des Sohnes, aber auch in den Sachen des Vaters

Cannabisprodukte und entsprechende Rauchutensilien gefunden. Ein Arzt

entnahm bei Beiden eine Blutprobe. Anschließend untersagten die

Polizisten Vater und Sohn die Weiterfahrt.









