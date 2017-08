B5/Tönning: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Tönning (Kreis NF) (ots) - Sonntagabend (20.08.17) gegen 20:15 Uhr

ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B5 zwischen

Tönning und der Eiderbrücke. Der 21-jährige Fahrer eines VW Fox fuhr

auf der B5 in Richtung Süden und geriet aus bisher nicht bekannten

Gründen mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er

frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.



Der 21-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der

33-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und beschlagnahmt.

Die B5 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für acht Stunden

voll gesperrt.









