B200/L96: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

B200/Haurup (ots) - Mittwochmittag (16.08.17) kam es gegen 11:25

Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung B200/L96. Der

54-jährige Fahrer eines VW-Busses kam aus Richtung Handewitt und

wollte die B200 queren, um weiter nach Oeversee zu fahren. Dabei

übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Sattelzug, der auf der

B200 in Richtung Flensburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der

VW-Bus wurde gegen einen Ford Mondeo geschleudert, dessen 51-jähriger

Fahrer verkehrsbedingt auf der L96 wartete, um weiter in Richtung

Handewitt fahren zu können.



Beide Autofahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der

unverletzte Fahrer des Sattelzuges konnte seinen Weg fortsetzen. Die

Unfallstelle war nach rund 1 ½ Stunden geräumt. Polizeibeamte

regelten den Verkehr.









Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 14:03 Uhr