B199/Unaften: Lkw verliert Spanngurte

06. Juli 2020, 16:23 Uhr

B199/Unaften (ots) - Montagmorgen (06.07.20) kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Unfall, an dem vermutlich ein Lkw beteiligt war. Dieser fuhr von Schafflund Richtung Handewitt. In Unaften geriet der Lkw in einer leichten Linkskurve auf die Bankette. Dabei wurde ein Leitpfosten überfahren und der Lkw oder der Anhänger striff einen Baum. Dabei wurde eine schwarze Werkzeugbox zerstört und mehrere rote Spanngurte fielen auf die Fahrbahn. Der Lkw fuhr anschließend weiter.



Der Fahrer und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Handewitt (Tel.: 04608 - 606137 0 / Mail: handewitt.pst@polizei.landsh.de) zu melden.



Polizeidirektion Flensburg



