B 77 / Rendsburg - Videowagen überholt

06. März 2020, 11:03 Uhr

B 77 / Rendsburg (ots) - 200306-1-pdnms Videowagen überholt



B 77 / Rendsburg. Zur falschen Zeit am falschen Ort befand sich der Fahrer (25)

eines Motorrades Suzuki, als er Donnerstag (05.03.20, 17.15 Uhr) auf der B 77

zwischen dem Kanaltunnel Rendsburg und Jevenstedt einen zivilen Videowagen des

Polizei-Bezirksreviers mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte. Die

Beamten maßen in der Spitze 220 statt der erlaubten 120 km/h. In Jevenstedt

konnte der junge Mann gestoppt werden. Er zeigte sich einsichtig und verständig,

was ihn jedoch nicht vor mindestens 880 Euro Bußgeld und zwei Monaten Fahrverbot

schützt. Die Polizei rät angesichts der bevorstehenden Motorradsaison zu

besonnener Fahrweise und angepasster Geschwindigkeit. Wir möchten, dass Sie nach

jeder Tour gesund nach Hause kommen.



Sönke Hinrichs



