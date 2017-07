B 77 / Fockbek / Kreis RD-ECK - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

B 77 / Fockbek / Kreis RD-ECK (ots) - 170714-1-pdnms Zwei

Verletzte nach Auffahrunfall



Fockbek / Kreis RD-ECK. Beide Insassen der an einem Auffahrunfall

beteiligten Autos wurden Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus nach

Rendsburg gebracht. Für den Unfallverursacher (79) bestand

Lebensgefahr. Die Fahrerin (33) des beteiligten Fahrzeugs blieb zur

Beobachtung über Nacht in der Klinik. Der Unfall ereignete sich

Donnerstag (13.07.17, 16.25 Uhr) auf der B 77 Höhe Ahrenstedt. Der

79-jährige Fahrer eines VW Caddy mit Fahrtrichtung Norden übersah die

Fahrerin eines Opel Vectra, die ihre Geschwindigkeit verringert

hatte, um nach links abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr

der 79-Jährige ungebremst auf das Heck auf. Die Autos mussten

abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle

vorbeigeführt. Es kam zu unwesentlichen Behinderungen. Um 18.25 Uhr

war die Unfallstelle vollständig geräumt. Der Sachschaden wird auf

rund 22000 Euro geschätzt.



Sönke Hinrichs









