B 77 / Brinjahe / Kreis RD-ECK - Schwerer Unfall

10. Februar 2020, 14:12 Uhr

B 77 / Brinjahe / Kreis RD-ECK (ots) - 200210-1-pdnms Schwerer Unfall auf der

B 77



B 77 / Brinjahe / Kreis RD-ECK. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 77

zwischen Brinjahe und Barlohe wurden heute (10.02.20, 10.25 Uhr) zwei Menschen

verletzt, eine Frau lebensgefährlich. Der Unfallverlauf ist noch unklar, weshalb

die Polizei in Jevenstedt (Tel. 04337 / 410) Unfallzeugen sucht. Die Kieler

Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen an den Unfallort entsandt. Nach

ersten Feststellungen war die Fahrerin (54) eines VW Golf mit Fahrtrichtung

Hohenwestedt auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Nissan kollidiert. Der

Fahrer (66) wurde leicht verletzt. Die 54-Jährige musste mit dem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Nissan-Fahrer war in

seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit

einem Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Beide Autos wurden total

beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die B 77 ist

noch immer (13.45 Uhr) voll gesperrt.



