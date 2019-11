B 404, A 21, B430 / Trunkenheitsfahrt; die Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 10.11.2019, meldeten aufmerksame

Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Auto, welches auf der B 404 bei Kirchbarkau

in Richtung Süden in Schlangenlinien geführt wurde und dabei mehrmals beinahe im

Straßengraben landete. Die Zeugen folgten dem schwarzen VW Golf gegen 10:30 Uhr

im weiteren Verlauf auf die A 21, wo dieser an der Anschlussstelle Trappenkamp

von der Autobahn fuhr, um direkt wieder in Richtung Norden aufzufahren. An der

Autobahnanschlussstelle Bornhöved verließ die Fahrzeugführerin die Autobahn

erneut und setzte ihre Fahrt auf der B 430 in Richtung Plön fort. Beim Abbiegen

auf die B 430 soll es dabei beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug

gekommen sein, welches die B 430 aus Richtung Neumünster kommend befuhr und

stark bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern.



In Schmalensee bog die 34-jährige Fahrerin aus dem Kreis Segeberg dann auf die

Damsdorfer Straße in Richtung Damsdorf ab und beschleunigte stark. Dabei soll es

erneut zu einem Beinahezusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug

gekommen sein.



Den zwischenzeitlich herbeigeeilten Beamten der Autobahnpolizei Bad Segeberg

gelang es schließlich, das Fahrzeug anzuhalten. Dabei führten die Beamten auch

einen Atemalkoholtest mit der Autofahrerin durch, welcher einen Wert von 1,18

Promille ergab.



Die Polizei sucht nun insbesondere die Autofahrer, die dem schwarzen Golf

ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Diese werden gebeten,

sich bei dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg unter der

Rufnummer 04551 / 884 3444 zu melden.







Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: Michael.Franke@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell