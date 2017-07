B 404: 2. Meldung - Schwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Ratzeburg (ots) - Am 28.07.17, um 15:20 Uhr, kam es zu einem

schweren Verkehrsunfall auf der B 404 zwischen den Anschlussstellen

Sprenge und Grönwohld.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kam ein Pkw-Fahrer in

Fahrtrichtung Schwarzenbek aus unbekannten Gründen auf die

Gegenfahrbahn. Dort prallte der Pkw frontal in einen

entgegenkommenden Sattelzug aus Dänemark.



Der Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.



Die drei Insassen des Lkw, zwei Männer und eine Frau, wurden

genauso wie eine Fahrerin einer A-Klasse, die auch in Richtung

Schwarzenbek unterwegs und anschließend in die Unfallstelle gefahren

war, leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus

gebracht.



Bei dem Sattelzug handelt es sich um einen Tanklastzug beladen mit

Geflügelsuppe. Dieser rutschte durch den Zusammenstoß in den Graben.



Im Einsatz waren vier Streifenwagen, ein Notarzt, drei

Rettungswagen und 4 Freiwillige Feuerwehren.



Zurzeit (Stand 18:30 Uhr) ist die B 404 zwischen den o.g.

Anschlussstellen weiterhin aufgrund Bergungsarbeiten gesperrt.

Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe muss auf Entscheidung der

Umweltbehörde zudem der Boden ausgetauscht werden. Die Sperrung muss

deshalb noch mindestens drei Stunden aufrechterhalten werden.









