B 206 / Bark - Schwerer Verkehrsunfall

03. April 2018, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Karfreitag ist es auf der B 206 zu einem

schweren Verkehrsunfall gekommen.



Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 72-jähriger aus Wahlstedt mit seinem

BMW die K 78 (Hartenholmer Damm) aus Heidmühlen kommend in Richtung B

206. Der Wahlstedter beabsichtigte die B 206 geradeaus, in Richtung

Hartenholm, zu überqueren.



Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige

Glückstädterin, die die B 206 mit ihrem Mercedes in Richtung Bad

Bramstedt befuhr.



Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.



Der 72-jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Seine

68-jährige Beifahrerin kam schwerverletzt mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg.



Die 49-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre 17-jährige

Beifahrerin verletzten sich ebenfalls schwer und wurden zur weiteren

ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.



Für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme blieb die

B 206 für etwa eine Stunde voll gesperrt.



Nach bisherigen Erkenntnissen besteht bei den Verletzten keine

Lebensgefahr.









