B 203 / Fockbek / Kreis RD-ECK - Vier Verletzte nach Unfall

04. April 2018, 09:13 Uhr

B 203 / Fockbek / Kreis RD-ECK (ots) - 180404-1-pdnms Vier

Verletzte nach Unfall nahe Fockbek



B 203 / Fockbek / Kreis RD-ECK. Bei einem Alleinunfall auf der B

203 kurz vor Fockbek wurden vergangene Nacht (04.04.18, 00.50 Uhr)

vier Insassen verletzt, ein Mitfahrer (22) blieb unverletzt. Der

Fahrer (24) eines Ford Focus aus Heide gab an, er habe mit

Fahrtrichtung Fockbek einem Reh ausweichen wollen. Dabei habe er die

Gewalt über sein Auto verloren und sei nach links von der Fahrbahn ab

in den Knick gefahren. Der Fahrer und zwei Mitfahrer (23, 27) wurden

leicht, ein weiterer Insasse (26) schwer verletzt. Das Auto wurde

stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird

auf mindestens 20000 Euro geschätzt. Die Verletzten wurden in

Krankenhäuser nach Heide und Rendsburg gebracht.



