B 202 / Hohn / Kreis RD-ECK - Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

12. Januar 2020, 12:03 Uhr

B 202 / Hohn / Kreis RD-ECK (ots) - 200112-4-pdnms Fahrer bei Alleinunfall

schwer verletzt



B 202 / Hohn / Kreis RD-ECK. Der Fahrer (85) eines Ford wurde Samstag (11.01.20,

12.10 Uhr) bei einem Alleinunfall auf der B 202 schwer verletzt. Nach

Feststellung der Polizei hatte der Senior mit Fahrtrichtung Rendsburg in Höhe

Moordamm die Kontrolle über sein Auto verloren und war rechts in einen

Wassergraben geraten. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach

liegen. Der Fahrer wurde in die Imlandklinik gebracht. An dem Auto entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.



Sönke Hinrichs



