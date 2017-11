Averlak: Frau alkoholisiert am Steuer

von shz.de

Averlak (ots) - Am frühen Sonntagmorgen ist es einer Streife Dank

des Hinweises eines Zeugen gelungen, die Trunkenheitsfahrt einer

Dithmarscherin aufzudecken. Die Frau musste sich einer

Blutprobenentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben.



Gegen 04.00 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der

Polizei, nachdem ihm in Averlak ein Nissan aufgefallen war, den eine

weibliche Person in deutlichen Schlangenlinien lenkte. Vor der

Halteranschrift stießen die Einsatzkräfte auf besagtes Auto - geparkt

und verlassen. Auf Klingeln an der Haustür öffnete eine Frau, auf die

zweifelsfrei die genannte Beschreibung des Anrufers passte. Zwar

leugnete die 29-Jährige, ihren Wagen bewegt zu haben, dennoch

ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an, nachdem ein

Atemalkoholtest einen Wert von 1,18 Promille lieferte.



Die Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr

verantworten.



