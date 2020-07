Averlak: Arbeitsunfall

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 12:23 Uhr

Averlak (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 08.30 Uhr, ist es in Averlak zu einem Arbeitsunfall gekommen. Eine Person erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.



In der Nacht war es zu einem Wasserrohrbruch in der Hauptstraße gekommen. Im Rahmen der heutigen Reparaturarbeiten musste ein größeres Stück Asphalt angehoben werden, das hierbei zerbrach. Ein 29-jähriger Bauarbeiter aus Dithmarschen geriet dabei mit seiner rechten Hand unter das Teilstück. Dabei wurden zwei Finger von seiner Hand abgetrennt.



Ein Rettungshubschrauber flog ihn in das Klinikum Hamburg Boberg.



