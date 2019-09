Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

30. September 2019, 11:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. September 2019 | Kreis Stormarn -

27.09.2019 Bad Oldesloe



Am Freitagmittag ist es einer Streifenwagenbesatzung des

Polizeirevieres Bad Oldesloe gelungen, die Fahrt eines

alkoholisierten Autofahrers aufzudecken. Dieser war mit fast 2

Promille unterwegs.



Gegen 13:00 Uhr haben die Beamten den Fahrer eines VW Lupo in der

Ratzeburger Straße angehalten und kontrolliert, da ihnen zuvor

aufgefallen war, dass die TÜV-Plakette am Fahrzeug abgelaufen war.

Bei der Kontrolle, im Rahmen des Gesprächs, stellten die

Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 59-jährigen Fahrer aus Bad

Oldesloe fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 1,81 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme

einer Blutprobe an, stellten die Fahrzeugschlüssel und den

Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der

Trunkenheit im Verkehr.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell