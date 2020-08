Autofahrer rammt geparkte PKW

Avatar_shz von shz.de

21. August 2020, 10:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. August 2020 - Kreis Stormarn - 20.08.2020 - Ahrensburg



Am 20.08.2020, gegen 19:20 Uhr beschädigte ein offenbar betrunkener Autofahrer drei geparkte Fahrzeuge und verletzte sich dabei leicht.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Ahrensburger mit einem BMW 3er den Ahrensburger Kamp vom Ende der Straße in Richtung Ahrensburger Redder. Rechts vom Fahrbahnrand befindet sich ein Parkstreifen, auf dem ein Peugeot Transporter, ein Seat Arona und in einigem Abstand ein Toyota Pickup parkten. Der BMW-Fahrer kam auf Höhe des Parkstreifens nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Heck des parkenden Transporters. Dieser wurde durch den BMW gegen das Heck des Seat geschoben, der dadurch vom Parkstreifen nach rechts in einem Knick zum Stehen kam. Auch nach diesem Zusammenstoß fuhr der BMW weiter und schob den Peugeot ca. 30 Meter weiter bis auf das Heck des dort parkenden Pickups, der dadurch nach links auf die Fahrbahn gedrückt wurde. Nach diesem Aufprall kam auch der BMW zum Stehen.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ahrensburger offenbar aufgrund erheblicher Alkoholisierung nicht in der Lage war, sein Auto sicher zu führen. Ein Atemalkoholtest vor Ort war nicht möglich. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.500EUR geschätzt. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen in den geparkten Fahrzeugen.



Die Polizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen.



