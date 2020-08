Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 11:32 Uhr

Ratzeburg (ots) - 18. August 2020 | Kreis Stormarn - 15.08.2020 - Bad Oldesloe



Am Sonnabend (15.08.2020) stoppte die Polizei in Bad Oldesloe einen betrunkenen Autofahrer, bevor Schlimmeres passieren konnte.



Gegen 17:50 Uhr wurde in Bad Oldesloe ein Streifenwagen alarmiert, da ein Anrufer einen auffällig fahrenden VW meldete, der die B208 aus Ratzeburg kommend in Richtung Bad Oldesloe befuhr.



Die Beamten konnten das Fahrzeug antreffen und auf dem Grundstück des Polizei Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe kontrollieren. Bei der Kontrolle zeigte der 30-jährige Fahrer aus Südeuropa alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille.



Dem Mann wurde auf dem Revier eine Blutprobe entnommen.



Die Autobahnpolizei Bad Oldesloe hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Jan Wittkowski Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4682457 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell