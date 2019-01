Autobahn A7 Rastplatz Jalmer Moor: Lkw-Großkontrolle

von shz.de

04. Januar 2019, 12:23 Uhr

Autobahn A7 Rastplatz Jalmer Moor (ots) - Am Donnerstagvormittag

(03.01.2019) fanden sich Zoll, Bundespolizei, das Bundesamt für

Güterverkehr (BAG), die Gesellschaft für Organisation der Entsorgung

von Sonderabfällen (GOES) mit Beamten der Landespolizei

Schleswig-Holstein auf dem Rastplatz Jalmer Moor an der BAB 7 zu

einer gemeinsamen kooperativen Kontrolle ein.



Mit insgesamt 21 Beamten wurden in ca. 3 ½ Stunden ca. 70 Lkw

kontrolliert. 26 hiervon mussten beanstandet werden, von denen

wiederum acht Lkw-Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste.



Es wurden u.a. neun Anzeigen wegen Verstößen nach dem

Fahrpersonalrecht gefertigt-wie zum Beispiel dem Überschreiten der

max. Tageslenkzeit. Drei mit Gefahrgut beladene Lastwagen durften

ihre Fahrt vorübergehend nicht fortführen, da ihnen zum Teil

erforderliche Beförderungspapiere und auch Feuerlöscher fehlten.



In Kooperation mit der GOES wurden insgesamt 14 Abfalltransporte

auf Ladung, Fahrzeuge und Genehmigungen kontrolliert. Vier hiervon

mussten beanstandet werden.



Auch der Zoll wurde fündig und kassierte knapp 600 Zigaretten und

80EUR Steuern plus Strafzölle ein.



Zur Sicherheit der Kontrollbeamten und der Auswahl

kontrollwürdiger Fahrzeuge wurde der Verkehr auf 60km/h gedrosselt.



Trotz einer "Toleranz" von 15km/h befuhren 170 Verkehrsteilnehmer

zum Teil mit über 100km/h die Kontrollstelle, so dass auch

Fahrverbote zu erwarten sind.



Zu guter Letzt nahmen es 18 Passagiere eines Reisebusses gelassen,

dass ihr Busfahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis

verfügte und man somit längere Zeit auf dem Rastplatz auf einen

Ersatzfahrer warten musste. Gegen den Fahrer und das Busunternehmen

wurde eine Strafanzeige gefertigt.









