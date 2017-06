Auto wartet nicht am geschlossenen Bahnübergang - Bundespolizei ermittelt Fahrzeughalter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Gestern Nachmittag kam es am Bahnübergang in Reinsbüttel (Kreis

Dithmarschen) auf der Bahnstrecke Büsum - Heide zu einem

lebensgefährlichen Sachverhalt. An diesem Bahnübergang finden derzeit

Bauarbeiten statt und Bahnüberwachungsposten sichern die Durchfahrt

der Züge ab.



Gegen 12.15 Uhr schloss dieser Sicherungsposten den Bahnübergang

mit einer mobilen Halbschrankenanlage, weil ein Zug sich näherte.



Ein Fiat Panda stand vor dem Bahnübergang; die Beifahrerin stieg

aus und vergewisserte sich dass kein Zug kam. Sie stieg wieder in das

Auto und der Fahrer fuhr um die geschlossenen Halbschranken.

Glücklicherweise kam der Zug noch nicht.



Der Bahnsicherungsposten machte ein Foto des Autos und

verständigte die Bundespolizei. Der 44-jährige Fahrzeughalter wird

sich sicherlich noch erklären müssen.









von shz.de

26.Jun.2017