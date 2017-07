Ausländische Gruppe ohne Fahrschein blockieren Abfahrt des Zuges und verletzen Zugbegleiter

Schleswig (ots) - Heute Morgen wurde die Bundespolizei vom

Zugbegleiter eines Regionalzuges von Flensburg nach Hamburg um

polizeiliche Unterstützung ersucht. Eine Gruppe von fünf

ausländischen Männern war ohne Fahrscheine im Zug aufgefallen und

konnte sich nicht ausweisen.



Die Polizei in Schleswig wurde um Amtshilfe gebeten und war bei

Ankunft des Zuges im Bahnhof Schleswig vor Ort. Zusätzliche Beamte

der Bundespolizei wurden zum Schleswiger Bahnhof beordert.



Es stellte sich heraus, dass alle fünf Personen ohne Fahrschein

gefahren waren und bei Abfahrt des Zuges den Türbereich blockiert

hatten. Dem Zugbegleiter wurde dabei die Hand verdreht. Da eine

Person sich bei den polizeilichen Maßnahmen sehr unkooperativ

verhielt wurden ihm Handschellen angelegt.



Die Bundespolizei konnte ermitteln, dass es sich um drei

marokkanische Männer/Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren,

einen 17-jährigen Algerier sowie einen 15-jährigen Ägypter handelte.



Gegen den ägyptischen Jugendlichen lag ein Haftbefehl vor. Die

Staatsanwaltschaft suchte ihn wegen Diebstahls in fünf Fällen. Der

Mann wurde verhaftet und wird dem Haftrichter vorgeführt.



Die Marokkaner und der Algerier wurden an die Auländerbehörde bzw.

die Jugendbehörde übergeben.



Alle erhielten Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen,

unerlaubtem Aufenthalt und Körperverletzung.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 20.Jul.2017 | 15:53 Uhr