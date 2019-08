Ausgedehnter Carportbrand in Krummesse

von shz.de

02. August 2019, 00:57 Uhr

Lübeck (ots) - Am 01.08.2019 wurde die Feuerwehr Lübeck gegen

23:50 Uhr zu einem ausgedehnten Carportbrand in die Lange Reihe nach

Krummmesse alarmiert.



Am Einsatzort fanden die Einsatzkräfte der Feuerwache drei

brennende PKW in einer Carportanlage vor. Das Feuer hatte bereits auf

den dahinter befindlichen Anbau übergegriffen. Die Carportanlage und

der Anbau brannten nach Auskunft vieler Anrufer zu diesem Zeitpunkt

bereits in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen der Flammen auf das

benachbarte Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr

verhindert werden.



Personen wurden durch das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen der

Feuerwehr nicht verletzt. Das Feuer ist nach Rückmeldung von der

Einsatzstelle in Gewalt. Der Einsatz dauert für die weiteren

Löscharbeiten mindestens noch eine Stunde an.



Im Einsatz befinden sich derzeit 42 Einsatzkräfte der Feuerwache 1

und 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Krummesse und Kronsforde.









Rückfragen bitte an:



Berufsfeuerwehr Lübeck

Feuerwehrsprecher

Matthias Schäfer

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

Telefon: 0451- 122 37 44

Fax: 0451- 122 37 89

E-Mail: matthias.schaefer@luebeck.de

http://www.feuerwehr-luebeck.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell