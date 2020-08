Ausfall der Geesthachter Polizeirufnummer

Avatar_shz von shz.de

12. August 2020, 15:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 12. August 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.08.2020 - Geesthacht



Aufgrund einer technischen Störung ist die Polizeidienststelle in Geesthacht über die Amtsnummer nicht erreichbar.



In dringenden Fällen wenden sie sich bitte an den Polizei-Notruf 110.



Die beteiligten Dienstleister arbeiten an einer schnellstmöglichen Lösung.



