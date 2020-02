Aufhebung Vollsperrung B 206

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 06:08 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Es wurden in der Nacht umfangreiche Sicherungsarbeiten

vorgenommen, so dass die Gefahr gebannt ist. Die Einsatzleitung hat sich daher

entschieden, die Sperrungen aufzuheben und den Verkehr wieder freizugeben. Bis

sich auf der Strasse und Schiene der Verkehr wieder normalisiert hat, kann es

jedoch noch zu Behinderungen oder Verzögerungen kommen. Wir danken den

beteiligten Dienststellen für die gute Zusammenarbeit.



