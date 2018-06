Auffahrunfall in Mölln - Zeugen gesucht

von shz.de

13. Juni 2018, 13:22 Uhr

Ratzeburg (ots) - 13. Juni 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

30.05.2018 - Mölln



Am 30.05.2018, gegen 09:25 Uhr, kam es im Vorkamp in Mölln, im

Bereich der dortigen Shell-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall, bei

dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein 41-jähriger Mann aus Mölln

befuhr mit einem SUV Hyundai den Vorkamp in Richtung Innstadt. An der

Einmündung zur dortigen Tankstelle / Waschanlage wollte der Möllner

nach rechts auf das Gelände einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen

musste er verkehrsbedingt warten und eine Radfahrerin durchfahren

lassen. Der hinter ihm fahrende VW Jetta 5 fuhr auf. Nach dem Unfall

bogen beide Fahrzeuge auf das Gelände der Waschanlage ab. Der

Unfallverursacher entschuldigte sich bei dem Möllner. Als der

41-jährige in das Gebäude der Waschanlage ging, um die Polizei zu

rufen, fuhr der Unfallverursacher jedoch los und entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle. Es handelt sich bei dem Jetta-Fahrer

um eine



- männliche Person - ca. 55 Jahre - graues Haar - ca. 175 cm -180

cm groß



An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann

möglicherweise weitere Angaben zu dem schwarzen VW Jetta 5, bzw. dem

Fahrer, einem älteren Herren, machen? Auch die Radfahrerin wird

gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise bitte an die

Polizeistation in Mölln unter der Telefonnummer 04542 / 8099-0.









