Auffahrunfall auf der BAB 25

Avatar_shz von shz.de

20. Januar 2020, 14:02 Uhr

Ratzeburg (ots) - 20. Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.01.2020 -

Escheburg Am 20.01.2020, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der BAB 25, Fahrtrichtung

Hamburg, zwischen Kreuzung zur B404 und der Anschlussstelle Curslack, zu einem

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.



Ein 49-jähriger Geesthachter befuhr nach ersten Erkenntnissen mit einem KIA den

linken von zwei Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache musste der

Geesthachter verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinterfahrender 62-jährige

Geesthachter mit einem konnte VW Tiguan nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr

ganz leicht auf den KIA auf. Hinter dem VW fuhr eine 37-jährige Geesthachterin

mit einem Hyundai I10. Diese konnte das Fahrzeug auch nicht mehr abbremsen, so

dass sie auf den VW auffuhr.



Die 37-jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und ist

mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden.



Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 11.500,- Euro geschätzt.



Auf Grund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die A 25 in

Fahrtrichtung Hamburg für eine Stunde voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4497148

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell