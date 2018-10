Auffahrunfall auf der Autobahn

von shz.de

01. Oktober 2018, 14:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Am Montag, 01.10.2018, gegen 07.42 Uhr, kam es

zu einem Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 1, kurz hinter der

Abfahrt Ahrensburg, Richtungsfahrbahn Norden. Der Fahrer eines

Mercedes- Benz Sprinters aus Rumänien fuhr aus noch ungeklärter

Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger aus Hamburg auf.

Der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und in ein

Krankenhaus verbracht. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Die BAB 1 Richtung Norden war kurzzeitig

gesperrt, anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Gegen 09.40 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

PD Ratzeburg, Pressestelle

Torsten Gronau

Telefon: 04541-809 2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell