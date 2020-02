Auf der Zugtoilette geraucht - Zwangsbremsung

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 12:02 Uhr

Elmshorn (ots) - Gestern gegen 14:45 Uhr wurde die Bundespolizei zu einem

Einsatz in den Bahnhof Elmshorn gerufen. Zwei 25 und 37-jährige Männer hatten

anscheinend auf der Fahrt von Hamburg nach Elmshorn im Regionalexpress auf der

Zugtoilette geraucht.



Dadurch wurde die Brandmeldeanlage aktiviert und es wurde eine Zwangsbremsung

eingeleitet. Zudem bestand der Verdacht, dass die beiden Männer keinen

Fahrschein erworben hatten. Beim Eintreffen des Zuges im Bahnhof Elmshorn wurden

sie bereits durch die Beamten erwartet. Hier stellte sich heraus, dass beide zur

Mitfahrt im Zug berechtigt waren.



Der 25-jährige wurde zudem noch von der Staatsanwaltschaft wegen Erschleichen

von Leistungen zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Jetzt müssen die Männer mit

einer Anzeige wegen ihrem Fehlverhalten rechnen. Eventuell kommen noch Kosten

auf sie zu, da ein Zug bei Ankunft in Kiel Verspätung hatte.



