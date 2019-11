Ascheberg/Plön: Betrunkener Fahrgast stoppt Regionalexpress

Avatar_shz von shz.de

Plön/Ascheberg (ots) - Bundespolizei erstattet Anzeige wegen Gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr.



Samstagabend, 23.11.2019, war der Bahnverkehr zwischen Kiel und Lübeck über eine

Stunde lang unterbrochen. Die Ursache war ein stark angetrunkener Reisender, der

erbost darüber war, dass der Regionalexpress Kiel - Lübeck nicht in Ascheberg

hielt. Der 47-jährige hatte dort aussteigen wollen, in seinem Zustand mit 2,42

Promille wohl aber nicht realisiert, dass dieser Zug in Ascheberg nicht hält.

Als der Regionalexpress den Bahnhof in Ascheberg passiert hatte, betätigte der

47-jährige die Notentriegelung der Tür, was einen Zwangshalt des Zuges zur Folge

hatte. Als der Zug anhielt, öffnete der Mann die Tür mittels körperlicher

Gewalt. Er sprang aus dem Zug auf den Bahndamm, rutschte dort aus und landete im

Geländer einer über einen Bach führenden Brücke. Zwei Mitreisende, die den

Vorgang beobachtet hatten, halfen dem Angetrunkenen wieder zurück auf den

Bahndamm. Bundespolizei, Feuerwehr, Notarzt sowie der Notfallmanager erschienen

vor Ort, sämtliche Reisende im Zug sowie der Verursacher des Nothalts waren

jedoch unverletzt. Die Bundespolizisten nahmen den Mann mit in die nächste

Polizeidienststelle, dort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von

2,42 Promille. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in

den Bahnverkehr, anschließend durfte der Mann mit einem herbeigerufenen Taxi

seinen Heimweg antreten.



Die Bahnstrecke war insgesamt 1 Stunde und 10 Minuten gesperrt, es kam zu

erheblichen Verspätungen und Zugausfällen.



