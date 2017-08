Ascheberg: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin schwer verletzt

Ascheberg (ots) - Am frühen Sonntagnachmittag, 27. August 2017,

verletzte sich auf der Plöner Chaussee in Ascheberg ein

Motorradfahrer schwer, als er beim Überholen einer Fahrradfahrerin

mit dieser zusammenstieß. Die Radfahrerin war gerade im Begriff, nach

links abzubiegen. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß nur leicht.



Gegen 14:00 Uhr befuhr eine 23-jährige Radfahrerin die Plöner

Chaussee in Fahrtrichtung Plön. Kurz hinter der Einfahrt zur

Langenrade wollte sie nach links abbiegen. In diesem Moment setzte

der 55-jährige Kradfahrer zum Überholen der Radlerin an. Dabei

berührte der Vorderreifen des Motorrades das Hinterrad des Fahrrades.

Beide Zweiradfahrer stürzten darauf zu Boden. Während sich der

Motorradfahrer schwer verletzte, trug die Radfahrerin nur leichte

Verletzungen davon.



Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht. An dem Motorrad der Marke Suzuki entstand ein Sachschaden

von ca. 3000,- Euro.



