Armstedt / 10-jähriges Kind verunglückt tödlich

von shz.de

04. März 2019, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 03.03.19, verunglückte in

Armstedt ein 10-jähriges Kind tödlich. Gegen 17:00 Uhr spielte der

Junge in einer Scheune. Ein mindestens 500 Kilogramm schwerer

Strohballen löste sich aus bisher unbekannten Gründen aus seiner

Halterung, traf den Jungen und begrub ihn unter sich. Der Strohballen

konnte mithilfe eines Traktors mit Frontgabel von dem Jungen

weggehoben werden. Zunächst gelang es, den 10-Jährigen zu

reanimieren. Im Laufe des Abends verstarb der Junge jedoch an seinen

schwerwiegenden Verletzungen in einem Krankenhaus. Die

Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen. Die

Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.









