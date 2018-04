Arkebek: Fahrt unter Drogeneinfluss

von shz.de

11. April 2018, 10:23 Uhr

Arkebek (ots) - Montagvormittag haben Beamte des

Polizeibezirksreviers Heide in Arkebek einen Mann aus dem Verkehr

gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer eines

Autos saß.



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Streife

um 10.35 Uhr im Riesewohlder Weg einen Seat. Im Gespräch mit dem

Fahrer stellten die Einsatzkräfte körperliche Merkmale fest, die auf

den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Laut eigenen

Angaben war der 26-Jährige vor etwa drei Wochen letztmalig in Kontakt

mit Betäubungsmitteln gekommen, ein Drogenvortest bei ihm verlief

positiv auf Cannabis. Der Dithmarscher musste sich darauf der

Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich nun wegen dem

Führen eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel

verantworten müssen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell