Appen - Tatverdächtige in Haft

Avatar_shz von shz.de

06. August 2020, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Nachdem die Polizei am vergangenen Dienstag vier Personen unmittelbar nach einem bewaffneten Raub auf eine Tankstelle in Appen festgenommen hat, haben die Tatverdächtigen den Überfall im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen weitestgehend eingeräumt. Darüber hinaus konnte mittlerweile sowohl die in Rede stehende Schusswaffe als auch die Beute sichergestellt werden.



Die drei jungen Männer im Alter von 21, 24 und 26 Jahren sind gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt worden. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl. Gegen den 19-Jährigen aus Rellingen, bei dem es sich um einen Heranwachsenden handelt, wurden aufgrund des Alters keine Anträge seitens der Staatsanwaltschaft gestellt.



Näheres zu dem Überfall und den damit einhergehenden Festnahmen ist der Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 5. August 2020 unter



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4671447



unmittelbar zu entnehmen.



