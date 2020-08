Appen - Polizei bittet um das Freihalten der Rettungswege

Avatar_shz von shz.de

13. August 2020, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bedingt durch das sonnige Wetter sind neben den Küsten auch die Badestellen im Landesinneren stark frequentiert.



Vor dem Hintergrund einer Ruhestörung lösten Beamte des Polizeireviers Pinneberg in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Appener Badesee eine größere Feierlichkeit junger Menschen auf, nachdem sich Anwohner aufgrund des anhaltenden Lärms beschwert hatten.



Weiterhin hat die Polizei am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Parkverstößen rund um den Appener Badesee festgestellt.



Die Polizei unterstützt die zuständigen Ordnungsbehörden vor Ort, wenn ein vollzugspolizeiliches Einschreiten geboten ist. Wir stimmen uns mit den zuständigen Ordnungsbehörden ab und helfen bei Bedarf unseren kommunalen Sicherheitspartnern, wenn diese Hilfe brauchen.



Zwischen Samstag (08.08.2020) und Montag schrieben die Beamten über 140 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, überwiegend aufgrund von Parken im Halteverbot.



Da die Rettungswege noch nicht beeinträchtigt waren, konnte bisher auf das Abschleppen von Fahrzeugen verzichtet werden.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang unbedingt um Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.



Gerade vor dem Hintergrund eines Badeunfalles ist schnelle Hilfe durch Rettungskräfte unerlässlich.



Zudem benötigen Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst ihrer Größe entsprechend auch mehr Platz, um schnell handeln zu können und Leben zu retten.



Sowohl in der Wedeler Chaussee als auch im Lehmweg stehen nicht ohne Grund Halteverbotsschilder.



Das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften ist nicht zulässig.



Ein rücksichtsvolles Miteinander und Gelassenheit sind maßgeblich für ein stressfreies Wochenende und den Erhalt der Gesundheit!



