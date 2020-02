Appen - Folgemeldung zu schwerem Unfall vom 17.02.2020

Avatar_shz von shz.de

18. Februar 2020, 08:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Nachmittag des 17.02.2020 kam es zwischen Appen und

Moorrege zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person schwer und

ein Ehepaar lebensgefährlich verletzt.



Siehe hierzu die Originalmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4522931



Am Dienstag, den 18. Februar, erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die

zwei lebensgefährlich verletzten Unfallbeteiligten über Nacht im Krankenhaus

verstorben sind



