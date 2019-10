Appen - Feuerwehrmann an abgesperrter Einsatzstelle durch PKW verletzt

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 20.10.19 ist es in Appen zum Zusammenstoß

zwischen einem PKW und einem Feuerwehrmann gekommen. Der

Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.



Gegen 14:30 Uhr befand sich ein 36-jähriger Feuerwehrmann an der

Kreuzung Wedeler Chaussee / Rollbarg. Aufgrund einer Ölspur hatte die

Feuerwehr eine Sperrung eingerichtet, die verhindern sollte, dass

Fahrzeuge aus dem Rollbarg in die Wedeler Chaussee in Richtung Wedel

einbiegen. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer aus Hamburg befuhr den Rollbarg

in Richtung Wedeler Chaussee. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er

kurz vor der Kreuzung zur Wedeler Chaussee über die Gegenfahrspur an

mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei, um danach links auf die Wedeler

Chaussee abzubiegen. Der Feuerwehrmann habe ihm im Kreuzungsbereich

daraufhin per Handzeichen und Sprache nochmals die Sperrung

verdeutlicht. Der 77-Jährige habe sein Fahrzeug jedoch nicht

rechtzeitig abgebremst, sodass es zu einer Berührung zwischen BMW und

Feuerwehrmann kam. Der Feuerwehrmann wurde dadurch leicht verletzt.

Nachdem der 36-Jährige dem Fahrzeugführer die Situation der Sperrung

nochmal erläutert hatte, soll der 77-Jährige erneut angefahren sein.

Um einem weiteren Zusammenstoß zu entgehen, sei der Feuerwehrmann zum

Teil auf die Motorhaube des Fahrzeugs gesprungen.



Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Die weiteren

Ermittlungen werden beim Polizeirevier Pinneberg geführt.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell