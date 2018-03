Appen: Feuer in Appen, brennt Dachbereich eines Nebengebäudes Datum: Sonntag, 11. März 2018, 11.05Uhr Einsatzort: Appen, Siedlungsweg Einsatzart: Feuer 2

von shz.de

11. März 2018, 18:38 Uhr

Pinneberg (ots) - Appen - Feuer im Dachstuhlbereich eines

Nebengebäudes in Appen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort

eintrafen brannte es bereits mit offener Flammenbildung aus dem Dach

des Nebengebäudes. Nach der ersten Lageeinschätzung vom Einsatzleiter

wurde die Alarmstufe erhöht und somit die Feuerwehr Holm zur

Unterstützung hinzugezogen. Es wurden zwei C- Strahlrohre im

Innenangriff unter Atemschutz eingesetzt. Die Maßnahmen zeigten

Wirkung und das Feuer konnte auf einer Seite des Dachstuhles gehalten

werden. Mit einer Wärmebildkamera konnten die Angriffstrupps unter

Atemschutz das Feuer im Dachbereich gezielt bekämpfen und löschen.

Zur Sicherheit um an versteckte Brandnester zu kommen wurden im

betroffenen Teil des Daches die Ziegeln entfernt. Die Feuerwehr Holm

unterstützte mit Atemschutzgeräteträger die Brandbekämpfung. Zur

Brandentstehung sowie zur Höhe des Schaden können keine Angaben

gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Der Einsatz dauerte bis ca. 14:00 Uhr



Zeiten: 11:05Uhr: Alarm FEU für FW Appen 11:15Uhr: Alarm FEUG dann

FEU2 für FW Holm



Kräfte: FW Appen - vier Fahrzeuge mit 27 Kräfte FW Holm - ein

Fahrzeug mit 9 Kräfte Rettungsdienst: ein RTW in Bereitstellung

Polizei: zwei Fahrzeuge KFV Pinneberg: Kreiswehrführer und

Pressesprecher mit zwei Fahrzeugen



Einsatzleiter: Oberbrandmeister Thomas Runge, Wehrführer der

Freiwillige Feuerwehr Appen









